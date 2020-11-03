Сибиряк покончил с собой после того, как его маму госпитализировали в ковидную больницу

Под Новосибирском 32-летний мужчина покончил с собой. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском 32-летний мужчина покончил с собой. Его тело нашли второго ноября в хозпостройке его дома.

— В одной из деревень Новолуговского сельсовета в Новосибирском районе в собственном доме покончил с собой 32-летний мужчина. Известно, что погибший нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Жил мужчина вместе с матерью, которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Ранее мужчина никаких намерений не высказывал, записки он также не оставил, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске, вечером 26 октября, в подвале пятиэтажки в Ленинском районе обнаружили тело 33-летнего мужчины. Он покончил с собой. Известно также, что погибший страдал игровой зависимостью и имел долги.

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