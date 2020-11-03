Коронавирус будут лечить новыми лекарствами: в правительстве Новосибирской области сделали заявление

Дефицит лекарств в аптеках Новосибирской области должен быть ликвидирован в ближайшее время. Фото: Алексей ФОКИН

Дефицит лекарств в аптеках Новосибирской области должен быть ликвидирован в ближайшее время. Ситуацию держит на контроле правительство региона.

— Спрос на антибиотики в настоящий момент превышает предложение. По поручению главы региона сегодня необходимо выработать решения для того, чтобы нормализовать ситуацию, а также к новогодним праздникам сформировать двухмесячный запас тех лекарств, которые сегодня наиболее востребованы, — сообщил на совещании 3 ноября заместитель губернатора региона Сергей Семка.

Замгубернатора также отметил, что в ближайшее время в Новосибирской области будет реализовано поручение президента о бесплатном амбулаторном лечении пациентов с коронавирусом. На то, чтобы обеспечить медикаментами примерно 13 300 человек до конца этого года, новосибирская область получит 105 миллионов рублей. Это должно помочь снизить ажиотаж на антибиотики в аптеках.

Также, как отметили на совещании, одними из причин дефицита лекарств могут быть проблемы с маркировкой, которые затрудняют продажу препаратов людям и дефицит поставок лекарств от производителей и поставщиков в аптечные сети. Решением в данной ситуации может стать расширение перечня используемых лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса. Соответствующее поручение было дано региональному минздраву. А поставщикам было предложено рассмотреть возможность увеличения поставок в аптеки Новосибирской области необходимых препаратов.

Кроме того, Сергей Семка отметил, что Правительством Новосибирской области совместно с Минздравом России сейчас решается вопрос о том, чтобы начать производить азитромицин и на местных предприятиях до конца 2020 года.

Отметим, что сегодня также министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, каких именно лекарств сейчас не хватает в аптеках Новосибирской области. В этот перечень попали «Рибавирин», «Интерферон-альфа», «Интерферон альфа-2b», «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин», «Левофлоксацин».

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