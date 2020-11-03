На трассе под Новосибирском произошло ДТП: авария перегородила выезд из города

Под Новосибирском, в районе поселка Садовый, произошло ДТП. Фото: кадр из видео

Под Новосибирском, в районе поселка Садовый, произошло ДТП. Судя по всему, там столкнулись две легковые машины и перегородили проезд.

— Из-за аварии дорога оказалась практически перегорожена. В пробке застряли не только обычные легковые машины, но и фуры. Затор образовался на выезде из города, — рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего Алексей Кремнев.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в субботу, 24 октября, под Новосибирском произошла страшная авария с пассажирским автобусом. ДТП случилось на 129 километре трассы «Сибирь». Микроавтобус ехал со стороны Новосибирска в сторону города Болотное. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом «Томск-Барнаул». В ДТП погибли шесть человек.

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