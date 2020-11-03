В Новосибирске щенок застрял в осыпавшейся яме: к нему на помощь пришли спасатели

В Новосибирске спасатели спасли щенка, застрявшего в яме. Фото: https://vk.com/mass54

В Новосибирске спасатели спасли щенка, застрявшего в яме. Малыш не мог выбраться оттуда самостоятельно.

— Около десяти утра 3 ноября на телефон оперативного дежурного спасателей МАСС позвонил мужчина и рассказал, что в осыпавшейся яме возле дома по улице Дуси Ковальчук застрял щенок. Достать его самостоятельно звонивший не мог, поэтому решил вызвать специалистов, — сообщается в официальной группе Вконтакте спасателей МАСС.

Малыш не мог выбраться оттуда самостоятельно. Фото: https://vk.com/mass54

По указанному адресу выехал оперативный экипаж. Уже на месте им удалось выманить щенка из ямы и достать его на поверхность. Его передали мужчине, который и вызвал помощь. На работу у спасателей ушло около получаса.

Щенка передали мужчине, который и вызвал для него помощь. Фото: https://vk.com/mass54

В МАСС напоминают: если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, необходимо позвонить по телефонам: 112 или 231-06-49.

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