Новосибирцам с ковидом на амбулаторном лечении будут выдавать бесплатные лекарства

Было заключено соглашение на сумму в 105 миллионов рублей на закупку лекарств. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новосибирцам с коронавирусом, которые лечатся дома, будут выдавать бесплатные лекарства. Об этом сообщил министр здравоохранения региона.

— Было заключено соглашение на сумму в 105 миллионов рублей на закупку лекарств для пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. В ближайшее время мы планируем начать доставлять их людям. Это будет зависеть от того, как будут обстоять дела с закупкой медикаментов, — пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время брифинга 3 ноября.

Напомним, ранее министр сообщил также о том, что в регионе за все время эпидемии заболело 1545 медицинских работников. Из них 11 человек скончались, заразившись при исполнении трудовых обязанностей. Всего в регионе коронавирусом заразились 17 844 человек.

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