Всего в регионе коронавирусом заразились 17 844 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области коронавирусом заразились более 1,5 тысяч медиков. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— В регионе за все время эпидемии заболело 1545 медицинских работников. Из них 11 человек скончались, заразившись при исполнении трудовых обязанностей. Их семьи уже получили положенные выплаты, — пояснил Константин Хальзов на брифинге 3 ноября.

Напомним, всего в регионе коронавирусом заразились 17 844 человек. В отделениях реанимации находятся 108 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов. От COVID-19 в регионе умерли 600 человек. С выздоровлением были выписаны 14 648 пациентов. Всего в Новосибирской области проведено 725 533 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 755 жителей региона.

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