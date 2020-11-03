«Переходили дорогу на красный»: в Новосибирске таксист сбил двух школьников

В Новосибирске таксист сбил двоих детей, переходивших дорогу на красный свет. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске таксист сбил двоих детей, переходивших дорогу на красный свет. Пострадавших мальчиков доставили в больницу.

— Днем, 3 ноября, 25-летний водитель на автомобиле Kia Rio ехал по улице Котовского со стороны улицы Станиславского в сторону улицы Ватутина. На регулируемом пешеходном переходе около дома №23 на улице Котовского, он сбил двух мальчиков 8 и 10 лет, которые, предварительно, переходили дорогу на красный свет светофора, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавших мальчиков доставили в больницу. Фото: "АСТ-54"

Оба пострадавших ребенка были доставлены в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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