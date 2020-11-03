В Новосибирске полицейские разоблачили дилеров с даркнета: они сбывали наркотики через сеть «Hydra»

Молодые люди сбывали наркотики через даркнет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали трех участников преступных групп «Нирвана» и «Best Drugs». Они сбывали наркотики на площадке «Hydra», крупнейшей в российском теневом интернете. Среди преступников — 19-летний парень и 22-летняя девушка, жители Иркутской области, которые переехали в Новосибирск. Основатель группы — 31-летний житель поселка Кудряшовский в Новосибирской области. Все трое ранее были не судимы и сейчас не работают.

— В ходе осмотра у бетонной трубы дома по улице Военная в Новосибирске обнаружены и изъяты полимерные свертки с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство мефедрон, массой 94,4 грамма. Молодые люди покушались сбыть его через тайник-закладку, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Проводится дальнейшая проверка.

Силовики не раз говорили о проблеме теневого интернета. Так, по оценкам экспертов, в даркнете Hydra сидят более 800 тысяч активных пользователей, каждый день через эту площадку совершается почти 14 тысяч сделок о покупке «закладок».

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