В Новосибирске грузчик приставал по телефону к клиенткам: юрист объяснил, что ему грозит

Грузчик напрашивался к девушкам в гости, надеясь на взаимность. Фото: Revizor.nsk

В Новосибирске две девушки, переезжая на новую квартиру, заказали грузоперевозку. Оказалось, что сибирячки очень понравились водителю-грузчику, и он захотел продолжить общение после работы. Мужчина написал одной из девушек в мессенджер. Он пожаловался, что сейчас одинок, стал напрашиваться в гости и предложил интимные услуги.

— Все произошло 25 октября. Вечером сидим с сестрой, и тут поступают сообщения с незнакомого номера. Как потом выяснилось, от этого водителя, — рассказала девушка в группе «Revizor.nsk». — На утро я отправила скрины переписки компании грузоперевозки. Но нам ответили просто: «Приносим свои извинения за поведение водителя».

Юрист рассказал КП-Новосибирск пояснила, чем может обернуться такое поведение мужчины.

— В УК есть статья «Понуждение к действиям сексуального характера» путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием зависимости потерпевшего. Это однозначно не тот случай. Но девушки могут доказать, что им причинен моральный вред. Согласно части 1 статьи 151 Гражданского кодекса РФ, суд может заставить нарушителя компенсировать этот вред. Размер компенсации определяют потерпевшие, — рассказала юрист Марина Пьянкова.

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