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Коронавирус Covid-19

В Новосибирске коронавирусом заболели еще 182 человека за сутки

Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области
Надежда РЫЖКИНА
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Еще 182 человека за сутки заразились коронавирусом.

Еще 182 человека за сутки заразились коронавирусом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 3 ноября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 182 человека. Среди заболевших — 9 детей. Выписались из больниц тем временем еще 147 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 17 894 человека, из них — 1 140 детей. 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 600 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 108 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 64 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 981 взрослый пациент.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 549 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 725 533 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 755 жителей области, для 55 591 человека меднаблюдение окончено.

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