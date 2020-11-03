В Новосибирске коронавирусом заболели еще 182 человека за сутки

Еще 182 человека за сутки заразились коронавирусом.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В пятницу, 3 ноября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 182 человека. Среди заболевших — 9 детей. Выписались из больниц тем временем еще 147 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 17 894 человека, из них — 1 140 детей. 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 600 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 108 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов.
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 64 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 981 взрослый пациент.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 549 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 725 533 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 755 жителей области, для 55 591 человека меднаблюдение окончено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru