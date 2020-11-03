В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 4 человека: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли 4 человека. Фото: архив КП

Во вторник, 3 ноября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 4 пациента инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

- Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 60 лет, 65 лет и 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 600 человек, - говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 108 человек, к аппарату ИВЛ подключили 30 пациентов.

За сутки коронавирус диагностировали у 182 человек, выздоровели 147 пациентов.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 17844 человек, в том числе у 1140 детей, выздоровели 14648 пациентов.

В регионе до конца года продлен режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо носить защитную маску, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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