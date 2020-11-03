В создании спутниковой системы интернета вещей будет участвовать МТС

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь».

Специалисты МТС из подразделения спутниковых систем связи привлечены в инициативную рабочую группу Госкорпорации «Роскосмос» для оказания содействия в разработке материалов аванпроекта по определению параметров абонентских устройств, сервисов и трафика интернета вещей при создании многоспутниковой низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон IoT».

В рамках рабочей группы МТС поделится своей экспертизой в разработке и предоставлении сервисов IoT. Кроме того, компания рассматривает свое участие в программе «Сфера» как возможность дополнить и расширить в будущем географию предоставляемых телеком-услуг.

В настоящий момент МТС использует спутниковые каналы связи в качестве транспортной сети для оказания услуг связи в удаленных регионах Север-Западного региона России, Сибири и Дальнего Востока. Компания также предоставляет на территории России услуги спутникового телевещания с трансляцией более 240 телеканалов.