«Она попросила его прекратить»: 42-летняя сибирячка зарезала мужчину, пристававшего к ней

Следователи передали в суд дело об убийстве мужчины, пристававшего к знакомой. Фото: архив КП

В Новосибирске буду судить 42-летнюю сибирячку, зарезавшую мужчину из-за приставаний. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.

— По версии следствия, 15 августа обвиняемая у себя на даче в СНТ «Клен» выпивала с двумя мужчинами. Когда один из них вышел на улицу, другой стал приставать к женщине. Она попросила его прекратить такое поведение, однако мужчина не отреагировал на ее просьбу. Обвиняемая разозлилась, взяла со стола нож и ударила навязчивого поклонника в область сердца. От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте. Женщина сама вызвала полицию и скорую, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Уголовное дело по статье «Убийство» передано в суд.

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