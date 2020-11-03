«Они спали в задымленной комнате»: под Новосибирском пожарный вынес из горящего дома двух детей

Пожарный вынес из горящего дома двух детей. Фото: МЧС по Новосибирской области

В Куйбышеве Новосибирской области старший сержант внутренней службы в отставке Сергей Аскирко спас из горящего дома двух детей: 4-летнего мальчика 13-летнюю девочку. Спасатели живет по соседству с семьей, у которых случилась беда. Когда в доме вспыхнул пожар, брат с сестрой спали.

— Это произошло 1 ноября около 9 утра. Когда заметил пожар, огонь уже охватил крышу и веранду. Из-за огня и высокой температуры на веранде войти через дверь было невозможно. Поэтому я начал стучаться в окна. В уже сильно задымленной комнате проснулись двое соседских детей, которых я эвакуировал через окно. Больше в доме людей не было. К этому времени уже подоспели пожарные, — рассказал Сергей Аскирко.

Дознаватели МЧС по Новосибирской области установили, что причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность дымовой трубы на веранде.

Сергей Аскирко — 11 лет проработал в пожарной охране. На пенсию вышел в должности пожарного пожарно-спасательной части № 13 в Куйбышевском районе.

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