В октябре резко подскочила смертность в Новосибирской области: в ЗАГСе показали пугающую статистику

В Новосибирске резко выросла смертность. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области обнародовала статистику за октябрь. Согласно данным, в октябре в регионе резко выросла смертность: за октябрь 2020 года — умерли 4279 человек, за сентябрь — 3288 человек.

К слову, в октябре прошлого года в октябре умерли 3118 человек. Разница составляет около тысячи человек: смертность в октябре этого года возросла сразу на 27%.

Напомним, в октябре по данным оперштаба регионального правительства началась новая вспышка коронавируса. Почти каждый сутки умирают по 6 человек. В основном это пожилые люди.

Всего в регионе от коронавируса с начала эпидемии по официальным данным умерли 596 человек.

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