Самолет, в турбину которого попала птица в аэропорту Сочи, вылетел Новосибирск

Самолет, в турбину которого попала птица, вылетел в Новосибирск. Фото: архив КП
Самолет, в турбину которого попала птица, вылетел из Сочи в Новосибирск.
Напомним, пернатая попала в турбину 2 ноября в два часа дня по местному времени в то время, когда самолет разгонялся во взлетно-посадочной полосе. В воздух лайнер подняться не успел: командир самолета принял решение вернуться в аэропорт Сочи. В это время на борту находилось 165 пассажиров и шесть членов экипажа.
После осмотра лайнера, повреждений обнаружено не было, и он вылетел в Новосибирск. Задержка рейса составила три часа.
Об этом рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.
Южной транспортной прокуратуры провести проверку аэропорта на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов
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