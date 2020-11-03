Метеорный поток Леониды с 14 по 21 ноября в Новосибирске: где наблюдать, что можно увидеть

Пик потока придется на вторник, 17 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рассказываем, где и когда сибиряки смогут наблюдать метеорный поток Леониды с 14 по 21 ноября 2020 года. «Падающие звезды» будут вылетать из созвездия Льва. правда, увидеть их можно будет только перед рассветом.

— Пик метеорного потока выпадет на 17 ноября. Возле созвездия Льва будет пролетать кометы Темпеля-Туттля, а «звездный дождь» появится из ее хвоста. Исторически в этот период были обильные звездопады. Чтобы наблюдать их, придется проявить терпение, ведь созвездие Льва будет высоко в небе лишь к утру, — рассказали в Большом Новосибирском планетарии.

Напомним, с 21 октября сибиряки могли наблюдать метеорный поток Ориониды. А 31 октября над Сибирью взошла «голубая Луна» — необычное явление, встречающееся раз в 2 года.

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