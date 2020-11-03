Защищенный удаленный доступ от «Ростелекома» для сибирского бизнеса

Цифровой оператор поможет компаниям быстро и безопасно организовать дистанционные рабочие места.

В рамках услуги предприятия получают доступ к высокоскоростному интернету и могут настроить работу виртуальных частных сетей (VPN). Для предотвращения утечек информации «Ростелеком» предлагает установить сервис DLP, который также поможет контролировать рабочее время сотрудников, включая их активность, используемые приложения и коммуникации друг с другом.

- Комплекс проверенных и эффективных решений от «Ростелекома» позволяет сохранить непрерывность бизнес-процессов в условиях удаленной работы. Причем это касается не только ситуаций, связанных с коронавирусом, но и других рабочих процессов, которые выстраиваются дистанционно. Благодаря защищенному удаленному доступу компании могут нанимать сотрудников в любом городе страны, не привязываясь к конкретному региону и не беспокоясь за сохранность конфиденциальной информации, - уточнил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Дополнить сервис удаленной работы можно другими продуктами. «Ростелеком», в частности, предлагает для подключения сервис «Виртуальная АТС», а также услуги «Web-видеоконференция» и «Аудиоконференция» для проведения онлайн-совещаний.

Тарифы на базовые пакеты услуг рассчитываются на одного сотрудника в зависимости от скорости интернета и использования сертифицированных средств шифрования. Тарифы на дополнительные сервисы зависят от количества абонентов для виртуальной телефонии или от числа подключений и дополнительных опций для web-видеоконференций.

Оставить заявку и узнать подробности можно по телефону 8-800-200-30-00.