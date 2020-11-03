Тариф на вывоз мусора в Новосибирской области вырос почти на 40%

В Новосибирской области вырос тариф на вывоз мусора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области подняли тарифы на вывоз мусора компанией «Экология-Новосибирск». Теперь за вывоз 1 кубометра отходов придется заплатить 420,29 рубля. Об этом сообщается в приказе департамента по тарифам НСО, который возглавляет Гарей Асмодьяров.

— Измененный предельный тариф действует с 1 ноября по 31 декабря 2020 года, — поясняется в приказе департамента.

Раньше стоимость услуги составляла 301,97 рублей за 1 кубометр. Таким образом, она стала дороже почти на 40%.

Напомним, раньше жители Новосибирской области платили за вывоз мусора по 59 рублей 88 копеек с одного человека. Теперь они будут платить по 83 рубля 39 копеек.

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Об этом сообщает гендиректор компании «Экология-Новосибирск» (подробнее)

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