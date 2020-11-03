«Он держит в страхе весь переулок»: алабай разорвал руку и ногу 28-летнему сибиряку

После нападения собаки полиция проводит проверку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Черепаново Новосибирской области на 28-летнего парня набросилась собака породы алабай. Произошло это днем 30 октября в частном секторе. Соседка пострадавшего рассказала КП-Новосибирск, что хозяин собаки постоянно выпускает ее гулять без намордника и поводка, и животное нападает на людей.

— Эта собака держит нас в страхе уже не первый год. Весной она искусала соседского мальчика 9 лет, сейчас на парня набросилась. Он шел домой, и собака накинулась, разорвала ему руку и ногу, пришлось зашивать. Мы боимся за жизнь своих детей, за себя. Алабай очень большой, бросается на всех без понимания, может перепрыгнуть через забор, — сообщила КП-Новосибирск соседка пострадавшего.

По словам женщины, хозяин алабая — инвалид и не может справиться с огромным питомцем, но и усыпить его жалко.

— Нам пришлось вызывать полицию и всем переулком идти к соседу вместе с участковым. Полиция собаку тоже усыпить не имеет права, поэтому хозяин пообещал, что уберет ее к понедельнику. Но куда он ее дел, мы не знаем. А оставаться в неведении тоже страшно. Сегодня мы снова хотим пойти к участковому и узнать, действительно ли убрали собаку, — рассказала сибирячка.

После нападения собаки полиция проводит проверку.

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