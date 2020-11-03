«Все было в дыму, мы чуть не задохнулись»: под Новосибирском многодетная семья лишилась дома из-за пожара в бане

В огне сгорели все вещи семьи. Фото: предоставлено героиней публикации.

Многодетная семья, которая жила в СНТ «Иня-НАПО» под Новосибирском, осталась без крыши над головой. 29 октября их частный дом сгорел в пожаре. Никто не пострадал, но огонь полностью уничтожил вещи, мебель, документы и даже машину.

— Все произошло около 10 часов вечера. 13-летнюю дочку мы отправили к бабушке в деревню за четыре дня до пожара, я была дома с сыновьями 4 и 7 лет. Муж затопил печь в бане, сам ушел работать к соседке. Вдруг в доме отключился свет, на кухне пошел дым. Я подумала, что это печка разгорается, потому и дыма много. Потом слышу — треск. Выбегаю на кухню из зала, открываю дверь и вижу, как валят дым и огонь со стороны бани. Я схватила на руки младшего сына, взяла за руку среднего, и побежала к двери на выход. В сенях все было в дыму, я еле нащупала ручку двери и начала задыхаться, средний сын расплакался, — рассказала КП-Новосибирск Ксения.

Сибиряки чудом спаслись из пожара и просят помощи от добровольцев. Фото: предоставлено героиней публикации.

Женщине удалось вместе с детьми выбежать на улицу, были они только в легкой домашней одежде. Мальчиков передали соседке, вместе с мужем сибирячка вызвала пожарных.

— Огонь с дома перекинулся на нашу машину. Ключи от машины были в доме, но зайти туда муж уже не мог, ведь все было в дыму, — говорит Ксения.

Теперь сибиряки живут у знакомых в селе Новолуговое. Они просят всех неравнодушных помощь с вещами. Если вы хотите помочь, просьба позвонить или написать по номеру 8-961-848-44-35.

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