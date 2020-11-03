Пробки в Новосибирске 3 ноября: движение затруднено на площади Труда

В Новосибирске из-за трех ДТП образовалась пробка. Фото: архив КП

Пробки в Новосибирске 3 ноября 2020 года: затор образовался на площади Труда. Там на кольце произошло сразу три ДТП. Об этом сообщают автомобилисты в «2ГИС».

Кроме того, проезд осложняют работы, связанные со строительством 4 моста. До конца года там в районе площадей Труда и Энергетиков сузили проезжую часть на 8 метров. Пробка растянула от площади Станиславского. Стоит вся улица Станиславского. Также сложно проехать по улице Станционной. Рассерженные автомобилисты, вынужденные стоять в заторе, обмениваются эмоциональными сообщениями в «2ГИС».

Водители обмениваются гневными сообщениями. Фото: «2ГИС»

— Стоим. Просто жесть! — пишут расстроенные водители.

— Нужно запретить аварии по утрам.

— А я выехал в 06.45 и успел проскочить.

В целом пробки в городе «2ГИС» оценила в пять баллов.

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