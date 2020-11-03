Погода в Новосибирске на 3 ноября 2020 года: когда снова выпадет снег

В городе будет чуть ниже нуля, выпадет снег. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Новосибирске 3 ноября 2020 года: по прогнозам синоптиков, температура воздуха опустится немногим ниже нуля, а в город вернутся снегопады.

— Будет облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 0 — -2 градуса, днем — -1—+1. Подует северо-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области днем будет -4—+1 градус, облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает снегопад на протяжении всего дня. Температура останется стабильной с утра до ночи: около -2 — -1 градуса.

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