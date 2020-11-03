Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 ноября октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

От коронавируса в Новосибирске умерли шесть человек за сутки. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1402 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 179 человек, выздоровели 56 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 17662 человек, в том числе у 1 131 ребенка, при этом выздоровел 14501 пациент, скончались 596 человек.

В Новосибирской области приостановлено оказание плановой медпомощи по большинству направлений. В региональном минздраве рассказали, как долго это продлится. Это будет сделано только после того, как будет зафиксировано ощутимое снижение числа заболевших.

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