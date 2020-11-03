«Все злы на «самоделкина»: три семьи оказались на улице из-за соседа-изобретателя, его винят в пожаре

Благотворители сняли с продажи квартиру и бесплатно заселили семью погорельцев. Фото: предоставлены потерпевшими

Три семьи с детьми оказались на улице — их двухэтажный дом на 4 квартиры в селе Лебедевка под Новосибирском сгорел почти полностью. Пожар начался в курятнике соседа-изобретателя.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился утром 30 октября около 09:15. Без крыши над головой остались восемь взрослых и четверо детей. По предварительной информации, причиной стало воспламенение проводки в одной из пристроек к дому.

Пенсионерка Татьяна Куц рассказала, что это был курятник местного жителя Вячеслава, известного своими «самоделками». Вскоре огонь перекинулся на крышу и другие квартиры дома, жильцы успели спасти свои вещи и вывести детей. При пожаре погибла собака и кошка, сгорели куры и свиньи в сарае.

— Я потеряла единственную квартиру, без жилья остались мы с мужем, зять с дочкой и двое внуков — 4 и 6 лет. Лишился крова одинокий пенсионер, еще одна семья с маленьким ребенком, а также сам Вячеслав со своей женой и малышом. Сначала у меня случилась истерика, а теперь мы вместе восстанавливаем дом. Кроме Вячеслава и его семьи — они молча закопали кур и больше не появлялись. Все соседи очень злы на «самоделкина», — рассказала КП_Новосибирск Татьяна Куц.

Татьяна раньше работала учителем и воспитателем детского сада — бывшие ученики пришли на помощь женщине. Незнакомые люди даже сняли квартиру с продажи и пригласили семью пожить в ней до весны. Соседи принялись нести деньги и стройматериалы в помощь погорельцам. Сибирячка Александра Милая три дня помогала найти рабочих и машины для вывоза мусора.

— Попав в беду, я чуть с ума не сошла от горя. А потом увидела, как много друзей и добрых людей вокруг. Так хотелось бы всех поблагодарить. Сейчас мы купили брус и просим помочь стройматериалами, каждый день работаем над восстановлением дома, — говорит Татьяна Куц. — Приятно, что многие ученики пишут и звонят, в беде учителя не бросят.

Погорельцы просят помочь стройматериалами, чтобы восстановить жилье. Фото: предоставлены потерпевшими

Уважаемые читатели! Помочь Татьяне Анатольевне Куц и ее семье можно по номеру +7 913 712-29-30, либо обратиться в редакцию «КП-Новосибирск».

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