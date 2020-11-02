В турбину самолета, вылетавшего из Сочи в Новосибирск, попала птица

Самолет из Сочи в Новосибирск задержали из-за птицы, попавшей в турбину. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет из Сочи в Новосибирск задержали из-за птицы, попавшей в турбину лайнера. На борту находились 165 пассажиров и 6 членов экипажа.

— Этот инцидент произошел при привзлетном разгоне на взлетной полосе. Взлет был прерван, лайнер вернулся на стоянку, борт осмотрели технические службы аэропорта. Никаких повреждений обнаружено не было и самолет в 16:30 вылетел из аэропорта. Изначально самолет должен был вылететь в два часа дня, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе сочинского аэропорта.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в В Новосибирском аэропорту Толмачево отложили вылет самолета из Новосибирска в Санкт-Петербург из-за технической неисправности. Вылет задержали на 14 часов.

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