В Новосибирской области детская диспансеризация продолжится, несмотря на коронавирус

В регионе продолжается детская диспансеризация. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несмотря на то, что плановый прием пациентов по большинству медпрофилей в Новосибирской области был приостановлен, в регионе продолжается детская диспансеризация. В минздраве рассказали, с чем это связано.

— В детских поликлиниках ситуация в настоящий момент более стабильная. Заболеваемость коронавирусом среди детей минимальна. Так что, если сейчас ребенку нужна диспансеризация, и ее нужно проходить согласно установленным срокам, а поликлиника располагает необходимыми для этого возможностями, то я не вижу никаких препятствий, — пояснила во время прямого эфира в официальном аккаунте Вконтакте замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова.

При этом, Елена Аксенова также отметила, что поликлиники, проводящие диспансеризацию, должны обязательно соблюдать все необходимые меры предосторожности и санитарные нормы. В том числе и контролировать, чтобы дети с температурой на медосмотрах не присутствовали.

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