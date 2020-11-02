В минздраве рассказали, когда в Новосибирской области снова начнут оказывать плановую медпомощь

В Новосибирской области приостановлено оказание плановой медпомощи по большинству направлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области приостановлено оказание плановой медпомощи по большинству направлений. В региональном минздраве рассказали, как долго это продлится.

— Оказание плановой медицинской помощи у нас не приостановлена по тем профилям, где состояние пациента может из-за этого ухудшиться. Как, к примеру, у пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или стоматологическими проблемами. Если необходима плановая помощь и удлинение сроков ожидания может привести к ухудшению состояния, то она должна оказываться сейчас. В остальном, мы, конечно, надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и мы сможем вернуться к нашему обычному режиму работы. Но это будет сделано только после того, как будет зафиксировано ощутимое снижение числа заболевших, — пояснила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира в официальной группе Вконтакте Правительства Новосибирской области.

Замминистра также отметила, что с теми или иными жалобами новосибирцы могут обратиться на горячую линию Минздрава или 112

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