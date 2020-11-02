В Новосибирске еще одну больницу и кожвендиспансер превратили в ковидные госпитали

В Новосибирске появились новые медучреждения, где будут принимать пациентов с коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске появились новые медучреждения, где будут принимать пациентов с коронавирусом. Теперь ковидные госпитали развернуты также на базе Горбольницы №4 и кожвендиспансера.

— Ко 2 ноября дополнительно развернуты госпитали на базе Городской больницы № 4, на 200 коек, и стационара Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера, 100 коек. Кроме того, с 8 утра 2 ноября начал прием пациентов госпиталь на 150 коек на базе Сибирского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства, который работает как распределительный центр, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на министра здравоохранения.

В правительстве также отметили, что за прошедшую пятницу из госпиталей региона выписано 380 новосибирцев, выздоровевших от COVID-19. Но, несмотря на это, ситуация в регионе продолжает оставаться достаточно напряженной. В области продолжается развертывание дополнительного коечного фонда: это позволит создать более комфортные условия для лечения пациентов.

Напомним, согласно последним данным областного оперштаба в Новосибирской области зарегистрировано 17 662 случая коронавирусной инфекции, 179 из них — за последние сутки. В числе заболевших 1 131 ребенок. С выздоровлением уже был выписан 14 501, 56 из них — за последние сутки. Всего в регионе было проведено 719 040 тестов на коронавирус.

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