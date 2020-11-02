Новосибирскому предпринимателю через курьера «Яндекс Такси» передали муляж бомбы

Сейчас по данному факту проводят расследования полицейские. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске предпринимателю начали угрожать, вымогая деньги, а потом прислали муляж бомбы через курьера на такси. Сейчас в деле разбирается полиция.

— В субботу, 31 октября, одному из новосибирских предпринимателей пришло СМС от неизвестного отправителя. В тексте сообщения говорилось, что злоумышленник ждет от мужчины миллион, а если же он не сможет ему его предоставить в течение десяти часов, то сначала он разрушит киоск предпринимателя, а потом примется за его семью. Деньги мужчина должен был перевести на указанный в СМС счет в банке. После этого неизвестный курьер доставил на «Яндекс.такси» предпринимателю полиэтиленовый черный пакет, в котором оказался муляж взрывного устройства в виде пластиковых труб и проводов, примотанных изолентой к сотовому телефону, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Сейчас по данному факту проводят расследования полицейские.

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