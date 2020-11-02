В Новосибирске ищут пропавшего 17-летнего подростка с длинными волосами

Поисковики также отмечают, что сейчас молодой человек может находиться в разных районах города. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске пропал подросток — 17-летний Абибилла уулу Байманас. Никто не знает, где он может находиться с 16 октября.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы длиной до плеч, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения подросток был одет в черную куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

Поисковики также отмечают, что сейчас молодой человек может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находиться Абибилла или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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