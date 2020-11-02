Поиски 33-летнего новосибирца, ушедшего из дома в сланцах три месяца назад, завершены

Мужчину искали три месяца. Фото: "Лиза Алерт".

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске нашли 33-летнего Игоря Кунакужина. Его искали почти три месяца.

— Выяснилось, что мужчина переехал из Новосибирской области в другой регион, жил и работал там. Узнал, что его ищут, позвонил родным. Но неизвестно, почему он не сделал этого раньше, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Где именно нашелся пропавший, волонтеры не уточнили.

Напомним, мужчина уехал из своего родного региона, чтобы устроится на работу. С 8 августа он перестал отвечать на звонки. Родственники мужчины забили тревогу и через месяц после его пропажи обратились в полицию и к волонтерам.

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