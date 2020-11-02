«Прислали похоронный венок»: полицейские задержали коллекторов, запугивавших новосибирцев

Банда также писала на дверях подъездов о задолженностях и била стекла в машинах потерпевших. Фото: ГУ МВД по НСО

Под суд отправят четырех новосибирцев. Они представлялись коллекторами и вымогали деньги у людей, угрожая и портя их вещи. Преступники действовали в 2018 году и навредили 30 жителям Новосибирской и Московской областей.

— В июле 2018 года 32-летний новосибирец создал группу, в состав которой вошли трое жителей Новосибирска от 26 лет до 41 года. В Интернете они давали объявления о помощи по взысканию долгов. Для связи указывали вымышленные имена и номера, оформленные на посторонних. Новосибирцы собирали подробности о жертвах, их родных и знакомых, а потом шантажировали, угрожая испортить их репутацию. Также они заказывали доставку потерпевшим похоронных венков, били стекла в их квартирах и машинах, писали в подъездах граффити о задолженностях, устраивали слежку, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Следователь установил 15 эпизодов вымогательства и 6 эпизодов умышленного повреждения имущества. Общая сумма ущерба — больше 1 миллиона рублей. Трех обвиняемых уже заключили под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело отправили в суд.

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