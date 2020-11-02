АО «РЭС» завершает строительство электросетей для технологического присоединения нового центра амбулаторной онкологической помощи в Карасукской ЦРБ

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Важным направлением деятельности АО «РЭС» является технологическое присоединение социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений, что особенно значимо в период сложной эпидемиологической обстановки.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области вводятся в эксплуатацию центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В IV квартале 2020 года в Карасукском районе открывается один из таких центров.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Для полноценного функционирования учреждений здравоохранения необходимо бесперебойное и надежное электроснабжение. Учитывая важность этой задачи, АО «РЭС» в кратчайшие сроки будет осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям здания нового ЦАОПа на территории ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ» в городе Карасуке. Для этого силами филиала «Карасукские электрические сети» были выполнены следующие мероприятия:

• разработана и согласована проектная документация на электроснабжение объекта;

• произведена реконструкция трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (замена существующих силовых трансформаторов 2х400 на 2х630 кВА, сборных шин, линейных разъединителей, вводных кабелей 10 кВ общей протяженностью 60 м и вторичной коммутации в подстанции);

• произведена реконструкция ЛЭП-0,4 кВ (замена деревянных опор на железобетонные в количестве 16 штук, замена неизолированного провода на изолированный общей протяженностью 350 м).

В конце октября 2020 года энергетики завершили выполнение всех технических мероприятий по присоединению объекта.

Всего до 2024 года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе планируется создать 16 центров амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области внесло свой посильный вклад в реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».