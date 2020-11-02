Эксперты: коронавирус гонит новосибирцев за город

Из-за пандемии сибиряки предпочитают покупать земельные участки за городом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области стали чаще покупать землю для строительства частных домов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». На спрос повлияла в том числе пандемия коронавируса. Жители городов предпочитают быть вдали от центров распространения коронавируса, а также выходить гулять на собственные участки.

— В Новосибирской области за последние 12 месяцев спрос на покупку земли под индивидуальное жилищное строительство увеличился на 61%, в то время как стоимость за аналогичный период снизилась на 3%, составив 44 тыс. рублей за сотку. Стоимость квартир продолжает увеличиваться, поэтому все больше жителей региона рассматривают покупку земли как выгодную альтернативу приобретению городской недвижимости, — рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».

Как отмечают эксперты «Авито Недвижимости», на ценообразование влияют удаленность от города, престижность района или населенного пункта, в котором приобретается земля, наличие проведенного электричества, газа и водоснабжения.

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