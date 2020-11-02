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Коронавирус Covid-19

В Новосибирске коронавирусом заболели еще 179 человек за сутки

Об этом сообщил оперштаб Новосибирской области
Надежда РЫЖКИНА
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Заболевших коронавирус за сутки стало больше.

Заболевших коронавирус за сутки стало больше.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 2 ноября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 179 человек. Среди заболевших — 15 детей. Выписались из больниц тем временем еще 56 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 17 662 человека, из них — 1 131 ребенок. 14 501 пациент выписан с выздоровлением. Скончались всего 596 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 115человек, к аппаратам ИВЛ подключены 31 пациент.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом 67 детей. В больницах Новосибирска также лежат 3 859 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 502 пациента.

Всего в Новосибирской области провели 719 040 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 624 жителя области, для 55 210 человек меднаблюдение окончено.

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