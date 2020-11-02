В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли шесть человек: что о них известно

Еще шесть человек умерли за сутки от коронавируса. Фото: архив КП

В понедельник, 2 ноября, стало известно о том, что еще 6 пациентов инфекционного госпиталя скончались за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчина в возрасте 66 лет, две женщины в возрасте 85 лет, а также женщины в возрасте 58 лет, 61 год и 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 596 человек, — говорится в сообщении опрештаба.

В реанимации сейчас находятся 115 человек, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 31 пациент.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 179 человек, выздоровели 56 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 17662 человека, в том числе 1131 ребенок, выздоровели 14501 пациент.

Напомним, режим повышенной готовности продлили до конца года. Среди заболевших коронавирусом есть те, кто перенес болезнь дважды. Ученый из Новосибирска заразился ковидов еще раз ради эксперимента.

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