Кому положены тесты на коронавирус: в новосибирском минздраве ответили конкретно

В минздраве рассказали, кому делают тесты на коронавирус. Фото: архив КП

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, кому положены тесты на коронавирус.

— Если выбыли в контакте больным коронавирусом и у вас температура выше 38,5 градусов держится более трех дней, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса, сухой кашель, нарастает затруднение дыхания, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея. Решение о необходимости тестирования принимает врач, — сообщили в минздраве.

Напомним, сибирячка пожаловалась на врачей из поликлиники № 24 по улице Связистов. У нее нашли коронавирус, которым она заразила свою мать. Но медики не торопились делать матери тест. В итоге женщина сама пошла в больницу, в очередь из 30 человек.

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