«Он был в шортах»: новосибирец на «Мазде» влетел в остановку и сбежал

После ДТП сибиряк скрылся с места аварии. Фото: предоставлено очевидцем

В Новосибирске молодой человек на «Мазде» не справился с управлением и снес павильон остановки возле дома № 13 на улице Краузе. Пострадавших среди людей не было. Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, водитель был нетрезвым.

По словам свидетеля ДТП, остановка до сих пор лежит на земле. Фото: предоставлено очевидцем.

В ГИБДД по городу КП-Новосибирск пояснили, что авария оформлена как ДТП с материальным ущербом.

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