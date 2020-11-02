«Он был в шортах»: новосибирец на «Мазде» влетел в остановку и сбежал

После ДТП сибиряк скрылся с места аварии. Фото: предоставлено очевидцем
В Новосибирске молодой человек на «Мазде» не справился с управлением и снес павильон остановки возле дома № 13 на улице Краузе. Пострадавших среди людей не было. Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, водитель был нетрезвым.
По словам свидетеля ДТП, остановка до сих пор лежит на земле. Фото: предоставлено очевидцем.
В ГИБДД по городу КП-Новосибирск пояснили, что авария оформлена как ДТП с материальным ущербом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru