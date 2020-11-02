Игрушки не нужны: новосибирец с ножом напал на продавца секс-шопа и украл из кассы 4700 рублей

Инцидент произошел в конце октября.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Полицейские задержали новосибирца, который ограбил секс-шоп на Красном проспекте. Произошло всё 24 октября около 6 часов утра. Мужчина, угрожая продавцу ножом, вынес из кассы 4 700 рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах. — Было предъявлено обвинение 32-летнему жителю Новосибирска, ранее судимому за кражу и угон автомобиля. На административном надзоре он не состоит. Подозреваемый задержан. В его квартире проведен обыск, изъята одежда и обувь, в которой мужчина совершил преступление. Проводится дальнейшее расследование, — рассказал КП-Новосибирск источник. Напомним, ранее другой новосибирец украл из секс-шопа интимную игрушку за 9 тысяч рублей. Преступника задержали по горячим следам.
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