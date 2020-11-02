Погода в Новосибирске на ноябрь 2020 года: что нас ждет в конце осени

Ноябрь в Новосибирске будет снежным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на ноябрь 2020 года: метеорологи поделились прогнозом на первые 10 дней месяца. По предварительным данным, будет теплее, чем в прошлом ноябре, и почти каждый день будет идти мокрый снег и дождь.

— В первую декаду ноября температурный фон ожидается выше нормы на 2-4 градуса. Температура будет колебаться: ночью от -2 — +3 до -6 — -11 градусов, днем от +3 — +8 до -1 — -6 градусов. В большинстве дней ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и порывистый ветер, местами гололедные явления, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Примерно тот же прогноз дает «Яндекс. Погода». С 1 по 10 ноября дневная температура будет колебаться от -2 до +6 градусов, каждый день будут осадки: либо дождь, либо мокрый снег.

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