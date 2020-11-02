«Вышел от гостей и до дома не дошел»: под Новосибирском таинственно исчез 53-летний мужчина

Под Новосибирском пропал 53-летний мужчина. Фото: Лиза Алерт»

В селе Ирбизино Карасукского района Новосибирской области пропал 53-летний Елюбай Альбеков. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 10 октября.

— Тревогу забили родные. Мужчина был у них в гостях. После чего отправился домой, но до него так и не дошел. Соседи рассказали, что видели мужчину еще три дня, но куда пошел, неясно. Он пенсионер, нигде не работал, ранее передвигался только в пределах Карасукского района. Так как поиски там результата не дали, решили более широко распространить ориентировку, вдруг он уехал за пределы района, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: черная кожаная куртка, черные штаны и черные берцы.

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