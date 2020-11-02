«Без валидола не обошлось»: ХК «Сибирь» обыграла «Нефтехимик»

Новосибирские хоккеисты одержали уверенную победу. Фото: ХК «Сибирь»

Хоккейная команда «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 1 ноября на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске.

Соперник уступил сибирякам со счетом и завершилась со счетом 3:1.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сибири» Александр Шаров.

Первая шайба попала в ворота противника во втором периоде. Это произошло на 30-й минуте. Гол забил Дмитрий Саюстов при поддержке Александра Шарова. На 45-й минуте хозяева сравняли счет: 1:1. У «Нефтехимика» единственную шайбу забросил Владимир Галузин. На 53-й минуте Олег Ли при поддержке Ильи Морозова забил вторую шайбу в ворота «Нефтехимика». Буквально через пять минут Александр Шаров закинул в ворота противника третью шайбу.

Новосибирцы отметили хорошую игру новосибирских хоккеистов.

— Без валидола, конечно, не обошлось, но оно того стоило.

— Это просто сказка была!

Следующую игру «Сибирь» проведет 11 ноября в Новосибирске с минским «Динамо».

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