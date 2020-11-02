Сибирячка на «Мазде» врезалась в троллейбус: пострадал 5-летний ребенок

Женщина не справилась с управлением.

Днем в воскресенье, 1 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Иномарка врезалась в троллейбус № 13, который стоял впереди нее. В итоге пострадал 5-летний мальчик, пассажир машины.

— Авария произошла в 15:42. 34-летняя женщина-водитель на автомобиле «Мазда» следовала по улице Большевистская и у дома № 45 по улице Большевистская столкнулась с троллейбусом под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП пострадал 5-летний мальчик, пассажир «Мазды». Его доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирску.

Напомним, 1 ноября в Новосибирске произошло еще одно ДТП: «Тойота» столкнулась с грузовиком. К сожалению, водитель легковушки скончался от полученных травм на месте.

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