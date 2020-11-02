Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 ноября октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За сутки коронавирус диагностировали у 177 человек. Фото: архив КП
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1455 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.
Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.
За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 177 человек, выздоровели 54 пациента.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 17483 человек, в том числе у 1116 детей, при этом выздоровели 14445 пациентов, скончались 590 человек.
В регионе продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца года 2020 года. В общественных местах необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru