Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 ноября октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За сутки коронавирус диагностировали у 177 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1455 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 177 человек, выздоровели 54 пациента.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 17483 человек, в том числе у 1116 детей, при этом выздоровели 14445 пациентов, скончались 590 человек.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца года 2020 года. В общественных местах необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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