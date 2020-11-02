Погода в Новосибирске на 2 ноября 2020 года: что обещают синоптики

Понедельник будет снежным, но относительно теплым. Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске 2 ноября 2020 года: в городе выпадет снег, но сохранится плюсовая температура. Однако синоптики предупреждают, что на дорогах может быть гололедица.

— Ожидаются переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет усиление ветра до 13 метров в секунду, температура воздуха днем и ночью составит +1 — +3 градуса, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области днем будет 0—+5 градусов, переменная облачность, в отдельных районах небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами туманы, на дорогах гололедица. Подует северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами будут порывы до 13.

«Яндекс. Погода» обещает пасмурное небо, днем небольшой снег. Температура на протяжении суток будет стабильной, около -1 — +1 градусов.

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