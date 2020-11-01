Мужчина умер на автобусной остановке в Новосибирске

Второго мужчину спасла бригада "скорой" Фото: Иван МАКЕЕВ

Молодой новосибирец скончался на глазах прохожих, его приятель чудом остался жив благодаря врачам «скорой помощи».

Трагедия произошла на остановке «Автокомбинат» на улице Троллейной в Новосибирске. Очевидцы обнаружили двух мужчин без сознания и позвонили в «скорую» и в МВД.

— Рядом с мужчинами валяются шприцы, один из них, одетый в робу, не подает признаков жизни», — сообщили подписчики «АСТ-54» во «ВКонтакте».

В полиции подтвердили — один из мужчин скончался.

— Сотрудники полиции выезжали по данному адресу, на месте обнаружены двое молодых мужчин. Врачи «скорой» констатировали смерть одного из них, второго вернула к жизни реанимационная бригада. При себе мужчины не имели документов, личности устанавливаются, — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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