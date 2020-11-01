В Новосибирске от коронавируса за сутки умерли 4 пациента: что о них известно

С начала эпидемии умерли 590 человек
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Количество смертей от коронавируса в Новосибирске возросло на 4 человека. Всего за сутки в инфекционных больницах скончались трое мужчин и одна женщина.
- Скончались мужчины в возрасте 51 год, 64 года и 73 года, а также умерла 72-летняя женщина. Всего в регионе от коронавируса умерли 590 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
Врачи поместили в реанимацию 115 человек, еще 38 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.
За прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 177 человек, излечились 54 пациента.
Всего с начала вспышки COVID-19 в регионе заразились 17 483 человека, выздоровели 14 445 пациентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцах
В медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).
«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй раз
Новосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).
«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»
Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).
«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности).
«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса
Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru