Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 1 ноября 2020 года: болеют и взрослые, и дети

Пости 17,5 тысяч человек заболели коронавирусом с начала эпидемии Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил информацию за сутки: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 1 ноября 2020 года увеличилось на 177 человек. Среди заболевших оказались 10 детей. По данным оперштаба, еще 54 пациента излечились от COVID-19 за минувшие сутки и были выписаны с больничного.

— С начала вспышки коронавируса в регионе заболели всего 17 483 человека, из них — 1 116 детей. 14 445 пациентов были выписаны с выздоровлением. Скончались всего 590 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации сейчас лежат 115 человек, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

В детской больнице №3 находятся на лечении 59 детей. В остальных больницах Новосибирска лежат 3 777 взрослых пациента. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 455 пациентов.

Также в регионе за сутки зарегистрировано 4 222 обращения с ОРВИ, госпитализированы 29 пациентов с таким диагнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцах

В медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).

«Болел тяжелее, даже попал в больницу»: ради эксперимента ученый заразился коронавирусом во второй раз

Новосибирский профессор рискнул собственным здоровьем и рассказал, что чувствует человек, болеющий ковидом повторно, а также какие выводы уже могут сделать вирусологи (подробнее).

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности).

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru