Анатолий Локоть может войти в состав Госсовета России

КПРФ может предложить президенту включить Анатолия Локтя в Госсовет России. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сергей Обухов сделал заявление о возможной дальнейшей политической карьере Анатолия Локтя. Обухов, отвечая на слухи о переходе мэра Новосибирска в Госдуму, сказал:

- В Государственной думе много хороших людей. Но второго Локтя трудно найти - федеральный политик, мэр третьего города в стране... Я бы даже сказал, что мы нацелены на дальнейшее повышение его статуса как лидера глав муниципалитетов, выразителя интересов Сибири. Партия может даже предложить президенту включить Анатолия Локтя в состав Госсовета - его опыт руководства крупнейшим муниципалитетом больше, чем аналогичный опыт некоторых губернаторов.

Сергей Обухов во время брифинга в Новосибирске. Фото: Евгения МОРЕВА

Еще один вопрос, обсуждавшийся на брифинге с журналистами, - результаты единого дня голосования, который прошел 13 сентября.

- В целом мы удовлетворены итогами. Рады, что «Единая Россия» получила по стране на миллион голосов меньше, чем в прошлый раз. Но немного огорчены, что из этого миллиона КПРФ достались только 100 тысяч голосов. Поэтому мы обсуждали и эту тему - почему избиратель ЕР не дошел до КПРФ, - не стал скрывать болевые точки Обухов, но отметил хорошую для коммунистов ситуацию в самом Новосибирске: - Этот город в тройке лучших результатов КПРФ по стране. А если брать по одномандатным округам, коммунисты здесь просто флагманы: взяли 8 одномандатных округов в городскую думу и 6 - в Законодательное собрание. Результат выше, чем в 2015 году. По сути дела я призываю партию учиться побеждать на одномандатных округах на примере Новосибирского областного отделения КПРФ.

Также партия ставит амбициозные цели на выборы в Государственную думу. Обухов анонсировал появление новых имен как в списке КПРФ на выборах-2021, так и среди кандидатов-одномандатников.

- Ключевая цель партии на федеральную кампанию - завоевание блокирующего пакета голосов и расширение ореола влияния, - поделился планами Сергей Обухов.